Vollering krijgt voorkeur boven Van Vleuten als kopvrouw Nederlandse WK-ploeg

Demi Vollering is bij de WK wielrennen op de weg in Glasgow de kopvrouw van de Nederlandse ploeg. De Nederlandse kampioene krijgt de voorkeur boven titelverdedigster Annemiek van Vleuten.

"Demi heeft dit voorjaar laten zien op een lastig parcours van een uitzonderlijk hoog niveau te zijn en we hopen uiteraard dat er op deze WK ook geen maat zal staan op haar", licht bondscoach Loes Gunnewijk toe.

Vollering en Van Vleuten waren dit seizoen al meerdere keren in een felle strijd met elkaar verwikkeld. In mei won Van Vleuten La Vuelta Femenina met slechts negen seconden voorsprong op haar concurrente. Vollering was dit jaar de sterkste in onder meer de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen.

Naast Vollering heeft Lorena Wiebes een beschermde status. "Het is een prettige gedachte om Lorena Wiebes achter de hand te hebben", vertelt Gunneweijk. "Lorena heeft haar sterke sprint behouden, maar verteert sinds dit jaar ook steeds beter een parcours met veel hoogtemeters."

De Nederlandse vrouwenselectie voor de wegwedstrijd wordt verder gevormd door Marianne Vos, Riejanne Markus, Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij en Loes Adegeest.

Ook ontbreekt Van Vleuten in de tijdrit. De veertigjarige renster, die aan haar laatste seizoen bezig is, werd in 2021 olympisch kampioene op dat onderdeel. Vollering en Markus komen wel in actie in de tijdrit.

Van der Poel en Van Baarle voeren Nederlandse mannenploeg aan

Bij de mannen voeren Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle de Nederlandse WK-ploeg voor de wegwedstrijd aan. "De wegwedstrijd wordt verreden op een snel parcours dat aan een klassieker doet denken", zegt bondscoach Koos Moerenhout.

"Met Mathieu hebben we een afmaker in huis, die op dit WK-traject perfect uit de voeten moet kunnen. Ook Dylan van Baarle bewees al vaker ook goed te renderen op een rondje als dit."

Naast Van der Poel en Van Baarle bestaat de Nederlandse mannenploeg voor de wegwedstrijd uit Pascal Eenkhoorn, Olav Kooij, Daan Hoole, Jan Maas, Oscar Riesebeek en Mick van Dijke. Bij de tijdrit staan Jos van Emden en Hoole aan de start.

"De aanwezigheid van Olav Kooij in de selectie betekent niet dat we bij voorbaat op een sprint inzetten, maar Olav is een sterke sprinter die ook in ontwikkeling is richting het klassieke werk", laat Moerenhout weten.