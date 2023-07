Titelverdediger Evenepoel doet tóch mee aan Vuelta met oog op Tour van 2024

Remco Evenepoel doet dit jaar toch mee aan de Vuelta a España. De verwachting was dat de Belgische winnaar van vorig jaar de koers zou overslaan, maar teambaas Patrick Lefevere van Soudal Quick-Step bevestigt maandag de deelname van de wereldkampioen.

"Ik heb eerder gezegd dat het beter was dat hij de Vuelta niet zou rijden. Maar nu ik zie op wat voor niveau hij is teruggekeerd, kan ik alleen maar van gedachte veranderen", zei Lefevere tegen de Waalse persgroep IPM.

"Remco wil grote uitdagingen aangaan. Als alles goed blijft gaan in de training en hij nergens last van krijgt, zal hij deelnemen aan de Vuelta."

De Vuelta vindt dit jaar plaats van 26 augustus tot en met 17 september. Vorig jaar won Evenepoel de Spaanse rittenkoers met ruim twee minuten voorsprong op nummer twee Enric Mas. Daarmee werd hij de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar.

Remco Evenepoel viert op het podium de eindzege van de Vuelta 2022. Foto: Getty Images

Evenepoel mikt op Tour 2024

Lefevere vindt het belangrijk dat Evenepoel dit jaar nog een grote ronde uitrijdt. De 23-jarige renner moest in mei nog opgeven in de Giro d'Italia vanwege een coronabesmetting. De Italiaanse rittenkoers was zijn hoofddoel dit jaar.

"Hij heeft tot nu toe maar één keer een grote ronde uitgereden. Dat is te weinig als hij volgend jaar wil meedoen in de strijd om de eindzege in de Tour de France." Voorafgaand aan de Vuelta rijdt Evenepoel nog de Clásica San Sebastián en het WK in Glasgow, waar hij zijn titel verdedigt.