Tour de France Femmes 2024 begint in Nederland met drie etappes in twee dagen

De Tour de France Femmes bevestigt maandag dat de Franse rittenkoers in 2024 in Rotterdam start. In totaal zullen drie van de acht etappes in Nederland plaatsvinden.

Op 12 augustus, een dag na de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs, rijdt het peloton van Rotterdam naar Den Haag. De tweede etappe start dinsdagochtend in Dordrecht en finisht in Rotterdam. In de middag is er een individuele tijdrit in het centrum van Rotterdam.

De Franse koers eindigt op zondag 18 augustus. De rest van het routeschema wordt op 25 oktober in Parijs onthuld.

"We zijn trots om de eerste buitenlandse Grand Départ van de Tour de France Femmes te organiseren", zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. "Dit onvergetelijke evenement zal onze inwoners aanmoedigen om op de fiets te stappen en hun wereld te vergroten."

Volgens organisator ASO was het een logische keuze om de start van de Tour toe te wijzen aan een land dat zo toonaangevend is in het vrouwenwielrennen. "Het belooft een fantastisch wielerfeest te worden met massale belangstelling van supporters van de vele Nederlandse toprenners", zegt Marion Rousse, directeur van het evenement.

Tour-baas Marion Rousse: "We verwachten een geweldige opkomst in Nederland." Foto: Getty Images

Nederland domineerde Tour in 2021

Vorig jaar wonnen Nederlandse rensters bij de eerste editie van de Tour de France Femmes liefst zes van de acht etappes. Annemiek van Vleuten pakte de eindzege, terwijl ook Marianne Vos (groene trui), Demi Vollering (bolletjestrui) en Shirin van Anrooij (witte trui) in de prijzen vielen.

Van Vleuten zal volgend jaar niet meestrijden om de winst. De veertigjarige renster van Movistar is momenteel bezig aan haar afscheidsjaar. Zondag won zij voor de vierde keer de Giro Donne, de vrouweneditie van de Giro d'Italia.