Lotto Dstny-ploegleider biedt excuses aan na beschuldiging van online wangedrag

Lotto Dstny-ploegleider Allan Davis heeft zondag zijn excuses aangeboden voor een aantal ongewenste berichten die hij op Twitter naar een vrouw had gestuurd. De Australiër werd daarom door zijn ploeg niet meegenomen naar de Tour de France.

De 42-jarige Davis werd er eind vorige maand, enkele dagen voor de start van de Tour, van beschuldigd ongewenste berichten naar een vrouw te hebben gestuurd. Op sociale media verschenen screenshots van die berichten. Het ging onder meer om een foto met een ontbloot bovenlijf.

"Ik betreur ten zeerste de manier waarop ik mezelf heb gedragen en de impact die het had op de betrokken persoon", vertelt Davis in een verklaring aan Cyclingnews. "Ik erken de persoonlijke berichten in mei en juni 2023. We bespraken verschillende onderwerpen, van relaties tot familie en werk."

"Ik begrijp dat mijn woorden en daden soms ongepast waren. Ik heb geen rekening gehouden met de gevolgen van mijn gedrag en dat spijt me oprecht. Ik heb nagedacht over mijn gedrag en heb stappen ondernomen om mezelf te informeren over gepast online gedrag. Ik begrijp het belang van een respectvolle omgeving, zowel online als offline."

Davis, die profrenner was van 2001 tot 2014, was een belangrijke schakel in de begeleiding van topsprinter Caleb Ewan. Ewan mikt in de Tour op nieuw succes, na drie ritzeges in 2019 en twee overwinningen in 2020. Hij werd deze Tour al eenmaal tweede en eenmaal derde.