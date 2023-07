Topsprinter Fabio Jakobsen vertrekt na dit seizoen bij Soudal Quick-Step

Fabio Jakobsen vertrekt na dit seizoen bij Soudal Quick-Step, zo heeft de topsprinter zondag bekendgemaakt in het tv-programma De Avondetappe. Zijn aflopende contract bij de Belgische wielerploeg wordt niet verlengd.

Een gesprek met ploegleider Patrick Lefevere in de Tour de France zorgde voor het besluit. "Met Patrick heb ik hier gesproken in de bus", vertelde Jakobsen. "Dat we ervoor gaan deze Tour, we willen succes. Aan het einde van het gesprek kreeg ik een knuffel. Helaas kan ik niet blijven en moet ik een andere ploeg zoeken."

De afgelopen weken kwamen er steeds meer geruchten over een overgang naar Team DSM-Firmenich. Die overstap wilde de 26-jarige Jakobsen zondag niet bevestigen. Volgens de regels mogen wielerploegen transfers voor het volgende seizoen pas vanaf 1 augustus bekendmaken.

Jakobsen vreest dat het de komende seizoenen bij Soudal-Quick-Step niet om hem zal draaien in de Tour. Klassementsrenner Remco Evenepoel en de Belgische sprinter Tim Merlier worden waarschijnlijk de troeven van de Belgische ploeg in de Franse wielerronde.

"Dus als ik nog twee jaar langer zou blijven, dan zou ik het met Remco en een andere topsprinter moeten delen", zei Jakobsen. "Ik wil naar de Tour en ik wil sprinten. Dat zal de komende jaren bij Soudal-Quick Step niet lukken."

Fabio Jakobsen kwam eerder deze week ten val in de Tour. Foto: Getty Images

Jakobsen boekte 42 overwinningen voor Quick-Step

Jakobsen is bezig aan zijn zesde seizoen bij Quick-Step en groeide bij de ploeg uit tot een topsprinter. De Nederlander boekte in 2018 in de Belgische wielerwedstrijd Nokere Koerse zijn eerste profzege en daarna volgden nog 42 overwinningen.

In 2020 was Jakobsen slachtoffer van een zware val in de Ronde van Polen die werd veroorzaak door Dylan Groenewegen. De sprinter moest enkele dagen voor zijn leven vechten.