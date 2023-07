Van Vleuten gaat na 'stressvolle' Giro feesten en batterij opladen voor trilogie

Voor Annemiek van Vleuten is de vierde eindzege in de Giro Donne heel speciaal. De veertigjarige renster van Movistar is bezig aan haar afscheidsjaar, waarin ze naast de Ronde van Italië ook La Vuelta Femenina op haar naam schreef.

"Het is altijd heel speciaal om een grote wielerronde te winnen", zei Van Vleuten na afloop bij Eurosport. "Want je moet het met een team doen. Dit was de tweede keer dat ik hier met Movistar won. Het is soms stressvol, maar samen met zo'n ploeg voelt het heel speciaal.

"Vorig jaar hebben we met de ploeg een leuk feestje gehad na mijn overwinning", vervolgde Van Vleuten. "Dat gaan we nu nog eens overdoen."

Bij haar eerste twee eindzeges in de Ronde van Italië reed Van Vleuten nog voor Mitchelton-SCOTT. In 2020 maakte ze de overstap naar het Spaanse Movistar. In 2022 voltooide Van Vleuten een trilogie door in één jaar de Giro, de Tour de France én de Vuelta te winnen. In haar afscheidsjaar wil ze wederom de drie grote rondes op haar naam schrijven.

"Nadat ik een feestje heb gevierd ga ik mijn batterijen weer opladen", vertelde Van Vleuten. "Ik blijf in Italië, waar ik mij in Livigno ga voorbereiden op de Tour." Het Italiaanse dorp in de Alpen is haar geliefde uitvalsbasis. "In mijn eerste Giro, in 2010, lag een finish op de Stelvio. Dat was het moment dat ik verliefd werd op Italië."