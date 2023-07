Oppermachtige Van Vleuten grijpt in afscheidsjaar weer eindzege in Giro Donne

Annemiek van Vleuten heeft ook in haar laatste jaar als prof de Giro Donne op haar naam geschreven. De Nederlandse van Movistar was dit jaar wederom oppermachtig in de Italiaanse rittenkoers.

Met haar vierde eindzege in Italië komt Van Vleuten op gelijke hoogte met landgenoot Anna van der Breggen, die de ronde in 2015, 2017, 2020 en 2021 op haar naam schreef. Van Vleuten won de Giro eerder in 2018, 2019 en 2022.

De veertigjarige Van Vleuten heerste dit jaar in de rittenkoers, die zondag eindigde met een etappe op Sardinië. Van Vleuten won drie etappes en had voor aanvang van de slotrit een minutenlange voorsprong op haar concurrenten.

Terwijl Van Vleuten zonder problemen het roze naar huis bracht, werd in een massasprint om de laatste ritwinst van deze editie van de Giro Donne gestreden. Daarin zegevierde de Italiaanse Chiara Consonni, die Marianne Vos nipt voor bleef. De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston werd derde.

Eindstand algemeen klassement Annemiek van Vleuten 24:26,25 Juliette Labous +3,56 Gaia Realini +4,23

Van Vleuten bezig aan laatste jaar van carrière

Van Vleuten schreef eerder dit jaar na een hevige strijd met Demi Vollering ook al de Vuelta op haar naam. Later deze zomer kan de Nederlandse voor het tweede jaar op rij de treble veroveren. Vorig jaar won ze de Vuelta, Giro én Tour de France.

Vorig seizoen won ze naast de drie grote rondes in Australië ook nog eens de wereldtitel. Ruim een jaar geleden, nog voor de Giro Donne van vorig jaar, had Van Vleuten al aangekondigd dat 2023 haar laatste jaar zou worden als prof.

In de Tour wacht volgende maand weer een duel met Vollering, haar voornaamste concurrente. De Zuid-Hollandse van SD Worx liet de Giro Donne schieten en mikt na haar tweede plaats vorig jaar nu op de eindzege in Frankrijk. In augustus vindt in Glasgow de WK plaats.

