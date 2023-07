Van Vleuten dicht bij eindoverwinning Giro Donne, SD Worx pakt dagzege

De Hongaarse Blanka Vas van SD Worx heeft zaterdag de voorlaatste etappe van de Giro Donne op haar naam geschreven door de massasprint te winnen. Rozetruidraagster Annemiek van Vleuten kende geen problemen en is op weg naar de eindzege.

Eerder in de etappe ging Floortje Mackaij in de aanval met de Italiaanse Silvia Magri. De Nederlandse probeerde na het wegvallen van haar vluchtgenote solo de finish te bereiken, maar werd op tijd ingerekend door het peloton.

De roze trui van Van Vleuten kwam niet in gevaar. De renster van Movistar koestert in het algemeen klassement een voorsprong van bijna vier minuten op nummer twee Juliette Labous uit Frankrijk.

Van Vleuten maakt opnieuw grote indruk in deze editie van de Giro Donne. De veertigjarige wereldkampioene won de openingsrit en was ook oppermachtig in vijfde en zesde etappe.

Zondag volgt de laatste rit van Sassari naar Olbia. Als Van Vleuten op haar fiets blijft, pakt ze voor het tweede jaar op rij de eindzege in de Giro Donne. In 2018 en 2019 was de Nederlandse ook al de sterkste in Italiaanse ronde.