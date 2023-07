Klassiekerspecialist Vanmarcke stopt vanwege hartproblemen met wielrennen

Sep Vanmarcke stopt vanwege hartproblemen per direct als wielrenner. De 34-jarige klassiekerspecialist uit België, die twee keer het podium haalde van de Ronde van Vlaanderen, spreekt van een "vreselijke beslissing".

"Ik moet nieuws melden dat ik nooit had verwacht. Ik moet om medische redenen direct stoppen met koersen", schrijft Vanmarcke vrijdag op Instagram.

De problemen kwamen aan het licht tijdens het Belgisch kampioenschap van twee weken geleden. Van Marcke had hartritmestoornissen en nader onderzoek wees uit dat hij littekenweefsel op zijn hart heeft.

"Als ik blijf koersen, zou dat weefsel kunnen groeien en in de toekomst tot hartfalen leiden", vervolgt Vanmarcke. "Het is een vreselijk pijnlijke beslissing om mijn carrière zo abrupt te beëindigen, maar er is geen andere mogelijkheid."

Vanmarcke staat onder contract bij Israel-Premier Tech en eindigde in maart nog als derde in Gent-Wevelgem. De grootste overwinning van de geboren Kortrijker was Omloop Het Nieuwsblad in 2012. In 2017, 2018 en 2021 werd hij derde in die koers.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Vanmarcke maakte geen indruk in grote rondes

Vanmarcke reed vijf keer de Tour de France en twee keer de Vuelta a España, maar aansprekende resultaten in grote rondes bleven uit.

In de voorjaarsklassiekers streed Vanmarcke wel om de winst, al greep hij meermaals net naast een eerste plaats. In 2013 eindigde hij als tweede in Parijs-Roubaix en een jaar later finishte hij als derde in de Ronde van Vlaanderen. In 2014 werd hij opnieuw derde in 'Vlaanderens Mooiste'.

Vanmarcke reed in die jaren (2013-2016) in Nederlandse dienst, voor respectievelijk Belkin en Lotto-Jumbo. Beide ploegen zijn voorlopers van het huidige Jumbo-Visma.