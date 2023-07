Oppermachtige Van Vleuten maakt hattrick in Giro Donne met nieuwe ritwinst compleet

Annemiek van Vleuten heeft donderdag ook de zevende etappe van de Giro Donne gewonnen. De Nederlandse boekte alweer haar derde ritzege en verstevigde daarmee haar leiderspositie in het algemeen klassement.

Van Vleuten was in de aanval met de Française Juliette Labous en de Italiaanse Gaia Realini. De kopvrouw van Movistar liet het tweetal in de laatste 1,5 kilometer achter en soleerde op overtuigende wijze naar haar derde ritzege in de ronde.