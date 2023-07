Van Vleuten wint weer in Giro Donne en is hard op weg naar eindzege

Annemiek van Vleuten heeft woensdag weer eens haar klasse laten zien in de Giro Donne. De klassementsleider won de zesde etappe solo en breidde daarmee haar voorsprong uit. Ze is hard op weg naar de eindzege.

Van Vleuten ging er in de finale van de 103 kilometer lange heuvelrit met start en finish in Canelli vandoor en was door niemand bij te houden. Ze boekte al de 101e zege uit haar profloopbaan.

Op ruim twintig tellen van de veertigjarige Van Vleuten kwam landgenoot Lorena Wiebes namens Team SD Worx als tweede over de streep. De derde plaats viel in handen van Van Vleutens Duitse Movistar-ploeggenoot Liane Lippert. Fem van Empel (Jumbo-Visma) was op de negende plek de derde Nederlandse.

Met Elisa Longo Borghini zag Van Vleuten vóór de etappe al een concurrent wegvallen. De Italiaanse was dinsdag hard gevallen. Tijdens de rit moest ook Antonia Niedermaier de Giro door een val verlaten. De Duitse was de nummer twee van het klassement.

Top vijf klassement Annemiek van Vleuten (Movistar) Veronica Ewers (EF-Education) +3.03 Juliette Labous (Team dsm-firmenich) +3.39 Gaia Realini (Lidl-Trek) +3.59 Mavi García (Liv Racing TeqFind) +4.18

Van Vleuten heeft al ruim drie minuten marge

Van Vleuten schreef eerder al de tweede etappe op haar naam. Dankzij haar nieuwe zege heeft ze in het klassement 3.03 minuten voorsprong op nummer twee Veronica Ewers uit de Verenigde Staten. De Française Juliette Labous (+3.39) is de nummer drie.

De Giro Donne duurt nog tot en met zondag. Er volgen nog drie heuveletappes, gescheiden door een rustdag op vrijdag. Van Vleuten won de Italiaanse koers al drie keer, waaronder vorig jaar.