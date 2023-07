Van Vleuten ontsnapte in afdaling Giro aan harde val: 'Nam iets te veel risico'

Delen via E-mail

Annemiek van Vleuten is in de vierde etappe van de Giro Donne ontsnapt aan een valpartij. Tijdens de afdaling naar de finish vloog de rozetruidrager uit de bocht, maar een harde val bleef haar bespaard. Elisa Longo Borghini ging wel onderuit.

"De finale was echt heel spannend", zei Van Vleuten na afloop van de etappe. "Dat is ook wat we willen voor het vrouwenwielrennen."