Spektakel in Giro Donne: Van Vleuten steviger in roze na tumultueuze afdaling

Annemiek van Vleuten heeft dinsdag haar leiding verstevigd in de vierde etappe van de Giro Donne. De rozetruidrager van Movistar ontsnapte aan een val en zag haar grote concurrente Elisa Longo Borghini even later hard onderuitgaan.

Van Vleuten en Longo Borghini waren op de laatste klim van de koninginnenetappe samen in achtervolging op Antonia Niedermaier. De Nederlandse versnelde op de top en zette in de afdaling naar finishplaats Ceres alles op alles om de Duitse vluchter in te rekenen. Daar ging het mis.

Eerst vloog Van Vleuten uit de bocht. Ze kon wonderwel op haar fiets blijven en zitten en verloor nauwelijks tijd. Enkele tellen later ging Longo Borghini wél onderuit. De Italiaanse kukelde een aardig stukje naar beneden, maar kwam overeind en kon haar weg vervolgen.

De twintigjarige Niedermaier profiteerde van deze incidenten. Het talent van Canyon//SRAM Racing behield haar voorsprong en boekte haar vierde profzege. Van Vleuten kwam negen tellen later als tweede over de streep. Nummer drie Niamh Fisher-Black gaf al bijna anderhalve minuut toe op Niedermaier.

Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel, die door Jumbo-Visma verrassend werd geselecteerd voor de Giro Donne, eindigde als negende in de bergetappe. Longo Borghini kwam ver daarachter over de finish en kan een goede eindklassering vergeten.

Van Vleuten kan kunstje van vorig jaar herhalen

De veertigjarige Van Vleuten verstevigt zo haar leidende positie in de Giro Donne. Niedermaier is met stip gestegen naar de tweede plek, maar heeft meer dan twee minuten achterstand. De Amerikaanse Veronica Ewers staat derde in het algemeen klassement.

Van Vleuten won eerder dit jaar al de Vuelta en start over enkele weken in de Tour de France. Vorig seizoen wist ze alle drie de grote rondes te winnen. Dat kunstje kan Van Vleuten dus in haar afscheidsjaar herhalen.