Van Vleuten doet met derde plaats opnieuw goede zaken in Giro Donne

Annemiek van Vleuten heeft maandag met een derde plaats in een lastige heuvelrit in de Giro Donne een belangrijke stap naar de eindzege gezet. De klassementsleider moest in de sprint wel haar meerdere erkennen in Elisa Longo Borghini.

Van Vleuten finishte in dezelfde tijd als winnares Longo Borghini en nummer twee Veronica Ewers. Lorena Wiebes won op veertig seconden de sprint van het peloton, voor Marianne Vos.

In het klassement won Van Vleuten terrein op Cecilie Ludwig en Juliette Labous, die bij aanvang van de rit de tweede en derde plaats bezetten.

De vierde etappe telde 134 kilometer en voerde het peloton van Fidenza naar Borgo Val di Taro. De scherprechter in volle finale was de beklimming van de Strela, een beklimming van 5 kilometer met een gemiddelde stijging van 3,3 procent.

Op weg naar de Strela was het Van Vleuten die vanuit het peloton ten aanval trok. De wereldkampioene kreeg alleen Longo Borghini met zich mee. Samen sloten zij aan bij Ewers, die al eerder het peloton was ontvlucht.

Omdat de achtervolging achter het trio nooit echt op gang kwam, sprintten de vluchters om de dagzege.

Vollering schittert door afwezigheid in Giro Donne

De Giro Donne duurt tot en met zondag. Demi Vollering, die in het voorjaar de ene na de andere koers won en zich anderhalve week geleden kroonde tot Nederlands kampioene op de weg, is niet actief in de prestigieuze rittenkoers.