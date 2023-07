Wiebes verslaat Vos in massasprint, Van Vleuten blijft leider in Giro Donne

Delen via E-mail

Lorena Wiebes heeft zondag haar favorietenrol voor de derde etappe van Giro Donne waargemaakt. De renster van SD Worx won in de massasprint van landgenote Marianne Vos. Annemiek van Vleuten blijft leider in het algemeen klassement.

Tijdens de etappe van Formigine naar Modena van 118 kilometer probeerde een groepje tot tweemaal toe weg te rijden. Het peloton liet de vluchters nauwelijks gaan, waardoor de rit zoals verwacht in een massasprint eindigde.

Wiebes werd daarbij naar voren geloodst door ploeggenote Barbara Guarischi. In de sprint bleef de Europees kampioene Vos (Jumbo-Visma) en de Amerikaans kampioene Chloe Dygert (Canyon-SRAM) voor.

Het betekende de negende zege voor Wiebes dit seizoen. Het is haar derde overwinning ooit in de Giro Donne. "Natuurlijk voelde ik de druk, naarmate de finish dichterbij kwam", reageerde Wiebes na afloop. "De ploeg had enorm hard gewerkt voor mij en ik wilde niemand teleurstellen."