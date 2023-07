Van Vleuten was niet van plan meteen roze trui te pakken: 'Had dit niet verwacht'

Annemiek van Vleuten pakte zaterdag na een indrukwekkende solo in de Giro Donne de etappezege en daarmee ook de eerste leiderstrui. De wereldkampioene verraste zichzelf en haar team.

Op de Passo della Colla (9,9 km à 5,9 procent) demarreerde Van Vleuten uit het peloton. Niemand kon haar volgen en zo pakte de veertigjarige Nederlandse de ritzege. Omdat de openingstijdrit vrijdag vanwege extreem weer niet doorging, heeft Van Vleuten ook automatisch de eerste roze trui in haar bezit.

"Ik had dit niet verwacht", zei Van Vleuten na afloop. "Ik had een groep van vier of vijf rensters verwacht, maar ik wist ook niet hoe mijn vorm was. Blijkbaar ben ik een stukje beter dan in de lente."

Van Vleuten tekende met de overwinning voor haar eerste dagsucces dit seizoen. De renster van Movistar kende een tegenvallend voorjaar, waarin ze door valpartijen en materiaalpech niet kon meestrijden in de klassiekers. Alleen in de Vuelta España Femenina konden de handen omhoog. In Spanje won Van Vleuten nipt het eindklassement met negen seconden voorsprong op Demi Vollering.

Annemiek van Vleuten maakte indruk met haar solo richting de finish. Foto: Getty Images

'Eerst genieten van honderdste overwinning'

Dat Van Vleuten nu al de leiderstrui om haar schouders heeft, betekent dat haar ploeg al vroeg aan de bak moet om het roze te verdedigen. "Ja, sommigen hebben daar misschien een dubbel gevoel bij. Maar uiteindelijk was het doel om de groep met rensters op wie we moeten letten een stukje kleiner te maken. Daar zijn we ook in geslaagd."

Van Vleuten gaat comfortabel aan de leiding in het algemeen klassement. Cecilie Uttrup Ludwig staat op de tweede plek met 49 seconden achterstand. De top tien staat nog binnen een minuut, maar Silvia Persico moest meer tijd toegeven. "Als je naar minder rensters hoeft te kijken, is het makkelijker om te controleren."

Dat is allemaal van latere zorg voor Van Vleuten. Eerst staat ze stil bij de honderdste zege uit haar carrière. "Daar ga ik eerst van genieten."