Van Vleuten grijpt direct de macht in Giro Donne en bereikt bijzondere mijlpaal

Annemiek van Vleuten heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de tweede etappe van de Giro Donne op haar naam geschreven. Omdat de openingstijdrit op vrijdag werd geannuleerd, is de eerste leiderstrui automatisch voor de veertigjarige wereldkampioene. Ook is het haar honderdste profzege.

Het peloton reed in de etappe over 102,1 kilometer van Bagno a Ripoli naar Marradi. Met de Passo della Colla kregen de rensters in de slotfase een serieuze klim voor de kiezen (9,9 km à 5,9 procent).

Het was zaterdag opnieuw slecht weer tijdens de koers. Vrijdag werd de openingstijdrit geannuleerd vanwege extreme weersomstandigheden. Onder anderen Karlijn Swinkels ging onderuit, maar zij kon gewoon opstappen in de tweede etappe.

Van Vleuten heeft in Italië niet te duchten van Demi Vollering. De renster van Team SD Worx slaat de Giro met het oog op de Tour de France Femmes over. Ook haar ploeggenote Lotte Kopecky is niet van de partij in de Italiaanse rittenkoers.