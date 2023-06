Openingstijdrit Giro Donne geannuleerd vanwege extreem weer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De openingstijdrit van de Giro Donne is vrijdag geannuleerd vanwege extreme weersomstandigheden. Door hevige regen in Chianciano gingen meerdere rensters onderuit, waarop de jury besloot de wedstrijd definitief stil te leggen.

Op het moment van afgelasting stonden Annemiek van Vleuten en Marianne Vos tweede en derde in de tussenstand, achter Letizia Paternoster. Door de annulering is er geen officiële uitslag.

De tijdrit voerde over 4,4 kilometer rond het Toscaanse Chianciano en werd eerder al meerdere keren stilgelegd. Ruim zestig rensters zijn uiteindelijk niet van start gegaan. In totaal doen er 167 rensters mee aan de Giro.

Karlijn Swinkels is een van de rensters die onderuitgingen. De Nederlandse van Jumbo-Visma is bezig aan haar tweede Giro Donne. Het is nog onbekend wat ze aan haar val heeft overgehouden.