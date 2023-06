Van Vleuten verbaasd over extreme motivatie in afscheidsjaar: 'Bijna hilarisch'

Annemiek van Vleuten begint vrijdag aan haar laatste Giro Donne. De veertigjarige wereldkampioene wil ondanks een indrukwekkend palmares niet rustig toeleven naar haar wielerpensioen. "Ik heb nog steeds de drang om mezelf te verbeteren."

"Welkom in Toscane", zegt een stralende Van Vleuten vanuit een schilderachtig landschap. Daags voor de start van de Giro Donne spreekt NU.nl de renster van Movistar via een videoverbinding. "Ik ben benieuwd naar de mooie Italiaanse plekken die we deze Giro te zien krijgen."

Van Vleuten heeft een bijzondere band met Italië. Ze behaalde er veel sportieve successen met onder meer drie Giro-eindzeges (2018, 2019 en 2022) en tweemaal een overwinning in de Strade Bianche Donne (2019 en 2020). Ook is ze ieder seizoen te vinden in Livigno, waar ze haar hoogtestage afwerkt. Maar niet alleen daarom omschrijft ze Italië als haar favoriete koersland.

"Er wordt bij de wedstrijden minder onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Tijdens de Giro van 2010 bijvoorbeeld finishten wij een etappe op de Stelvio. Toen was het niveau van het vrouwenwielrennen nog niet zo hoog, maar ze namen ons echt serieus door daar de finish te leggen. Dat vond ik echt prachtig. Toen ben ik een beetje verliefd geworden op de Stelvio en op deze crazy organisatie."

De Stelvio moet Van Vleuten dit jaar missen, de 'crazy' organisatie zorgde voor enorm veel ophef. Vanwege financiële problemen was het tot een week voor de start onzeker of de Giro wel kon doorgaan. Daarnaast kregen de rensters pas een maand geleden het etappeschema door. "Ze hebben de grens nu wel een beetje bereikt", zegt Van Vleuten.

Annemiek van Vleuten: "Ik kijk ernaar uit dat ik nummer 1 mag opspelden." Foto: Getty Images

Nog steeds enorme honger om te winnen

Toch zorgde die onrust rond de organisatie niet voor paniek bij Van Vleuten. "Ik bereid me niet specifiek voor op een bepaald parcours. Ik wil er in de voorbereiding voor zorgen dat ik hier superfit aan de start sta. Dat is gelukt."

Van Vleuten vertrok na haar zege in La Vuelta España Femenina naar Livigno voor een hoogtestage. "Ik heb mezelf verbaasd, het is bijna hilarisch. Tijdens het trainen was ik in mijn hoofd aan het noteren wat goed werkte. Dan dacht ik: dit moet ik echt volgend jaar weer doen. Maar er komt helemaal geen volgend jaar", zegt ze lachend.

Ook al is Van Vleuten bezig aan haar laatste jaar als profrenster, de motivatie is er niet minder om. Ze won vorig jaar alle grote rondes en zou dat kunstje in haar afscheidsjaar kunnen herhalen. "Ik heb nog steeds die drang om mezelf te verbeteren. Soms zie je dat renners of rensters het aan het einde van hun carrière niet meer op kunnen brengen, maar ik heb nog steeds diezelfde energie. Het is echt zalig."

Dat het nu zo goed gaat, laat Van Vleuten niet terugkomen op haar beslissing om na dit jaar het profpeloton te verlaten. "Maar het gaat er wel voor zorgen dat ik ga huilen als ik afscheid ga nemen. Ik ben helemaal niet bezig met het einde en dan is het straks opeens de laatste wedstrijd. Dat wordt emotioneel."

Annemiek van Vleuten wordt in haar jacht op het roze bijgestaan door onder anderen de Nederlandse Floortje Mackaij (links). Foto: Getty Images

Van Vleuten kan honderdste zege boeken

Het palmares van Van Vleuten puilt met 99 overwinningen uit. Tijdens de Giro zou ze haar honderdste overwinning kunnen boeken. Maar zo'n mijlpaal interesseert Van Vleuten niets. "Ik ben daar te nuchter voor. Die 100e is niet anders dan de 99e. Ik wil gewoon wedstrijden winnen, op een mooie manier. Dat is het doel."

Voor die honderdste zege moet ze wel afrekenen met een sterk deelnemersveld, al zijn Demi Vollering en Lotte Kopecky van het dominante Team SD Worx met het oog op de Tour de France Femmes (start op 23 juli) thuisgebleven. Dat SD Worx met een minder sterke formatie aan de start staat, kan de Giro volgens Van Vleuten een stuk spectaculairder maken. "De teams zijn wat meer gebalanceerd. Dat komt de race meestal wel ten goede."