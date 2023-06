Jumbo-Visma neemt multitalent Van Empel verrassend mee naar Giro Donne

Fem van Empel maakt verrassend deel uit van de Giro Donne-selectie van Jumbo-Visma. Het twintigjarige multitalent rijdt in Italië de eerste grote ronde uit haar nog jonge wielerloopbaan. Ook veelvoudig ritwinnares Marianne Vos behoort tot de ploeg.

De 36-jarige Vos won in haar carrière liefst 32 etappes in de Giro. In 2011, 2012 en 2014 schreef ze de Italiaanse ronde op haar naam. "Ik kijk er altijd naar uit om te koersen in de Giro, want ik bewaar er mooie herinneringen aan. De Italianen omarmen de koers en er heerst altijd een mooie sfeer", zegt Vos.