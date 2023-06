Vollering slaat Giro over met oog op Tour, nieuw duel met Van Vleuten blijft uit

Demi Vollering is zoals verwacht niet opgenomen in de selectie van SD Worx voor de Giro Donne, die vrijdag van start gaat. De beste renster van het moment richt zich deze zomer op andere doelen.

SD Worx heeft woensdag de definitieve selectie voor de Giro Donne bekendgemaakt. Vollering zit daar dus niet bij. De 26-jarige Zuid-Hollandse is dit seizoen een klasse apart en werd zaterdag nog met groot machtsvertoon Nederlands kampioen, maar zet haar kaarten op de Tour de France Femmes. Die gaat op 23 juli van start.

Topsprintster en Europees kampioene Lorena Wiebes fungeert in Italië als speerpunt van de dominante SD Worx-formatie. Met Femke Markus is er een tweede Nederlandse opgenomen in de Giro-selectie. Het team bestaat verder uit Anna Shackley, Barbara Guarischi, Niamh Fisher-Black, Blanka Vas en Elena Cecchini.

Dat betekent dat ook Lotte Kopecky de Giro overslaat. De Belgische blikvanger van SD Worx richt zich net als Vollering op de Tour de France Femmes.

"In de Giro Donne starten we niet met één uitgesproken kopvrouw", zegt ploegleider Anna van der Breggen. "Uiteraard mikken we met Wiebes op ritzeges, maar we hopen ook dat Fisher-Black een goed algemeen klassement kan rijden."

Annemiek van Vleuten won dit jaar de Vuelta. Foto: ANP

Van Vleuten favoriet in Giro

Met het wegblijven van Vollering geldt Annemiek van Vleuten als topfavoriete voor de Giro. De veertigjarige wereldkampioene van Movistar vocht afgelopen mei in La Vuelta España Femenina een verhit duel uit met haar landgenote, waarbij het niet altijd even vriendelijk bleef. Van Vleuten trok aan het langste eind en greep de eindzege met negen seconden voorsprong.

Afgelopen seizoen won Van Vleuten alle drie de grote rondes. Dat kunstje zou ze in haar afscheidsjaar kunnen herhalen, want na de Giro gaat ook zij in de Tour van start.