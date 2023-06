Tour de France Femmes start in 2024 in Rotterdam, tweede rit naar Den Haag

De derde editie van de Tour de France voor vrouwen begint volgend jaar op 12 augustus in Rotterdam, melden Wielerflits en het AD . De proloog is een dag na de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.

Een dag na de tijdrit rijdt het peloton voor de eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag. Afgelopen week is er een delegatie van Rotterdam in Parijs aanwezig geweest om met organisator ASO de laatste details te bespreken.

ASO heeft mede voor 'Le Grand Départ' in Rotterdam gekozen vanwege de populariteit van het vrouwenwielrennen in Nederland. De verwachting is dat ASO het nieuws rond de start van de Tour bij de mannen op 1 juli gaat bevestigen.

Annemiek van Vleuten won vorig jaar de eerste editie van de Tour de France Femmes. Van Vleuten, Marianne Vos en Lorena Wiebes wonnen toen ieder twee etappes. Van Vleuten zal volgend jaar niet deelnemen, want ze stopt na dit jaar met wielrennen.

Lorena Wiebes juicht na het winnen van de vijfde Tour-etappe in 2022. Foto: Getty Images

Valkenburg wil meedoen aan Tour

Valkenburg had zich kandidaat gesteld om een aankomst in de Tour de France Femmes van 2024 te organiseren, maar de kans is naar verluidt klein dat het plan doorgang vindt. Mogelijk gaat de derde rit wel van start in Valkenburg.

Rotterdam, Den Haag en Valkenburg hebben zich ook kandidaat gesteld om 'Le Grand Départ' en een etappe van de Tour voor mannen binnen te halen. Mogelijk maakt Nederland in 2027 weer kans om de start van de Tour te organiseren. In 2010 (Rotterdam) en 2015 (Utrecht) begon de Tour al in Nederland.

De Tour bij de mannen begint zaterdag in het Spaanse Bilbao en duurt tot en met 23 juli. De editie bij de vrouwen gaat op 23 juli van start in Clermont-Ferrand en eindigt een week later in Pau.