Topfavoriet Pogacar krijgt Adam Yates en Majka als luxeknechten in Tour

Topfavoriet Tadej Pogacar gaat met luxeknechten Adam Yates en Rafal Majka voor een derde eindzege in de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates maandag bekendgemaakt.

Pogacar wacht in de Tour weer een titanenstrijd met Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, die hem vorig jaar verrassend klopte in de strijd om de eindzege. Jumbo-Visma maakte eerder op de dag de Tour-selectie rond Vingegaard bekend.

Yates, Mikkel Bjerg en Majka zijn de belangrijkste knechten van Pogacar in het hooggebergte. Yates werd eerder deze maand tweede in het Critérium du Dauphiné, ver achter eindwinnaar Vingegaard. Hij won ook de Zwitserse rittenkoers Ronde van Romandië.

Pogacar steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. "We gaan een goede show opvoeren en richten ons op de eindzege", zegt de Tour-winnaar van 2020 en 2021. "We hebben hard gewerkt en allemaal het niveau bereikt waarop we horen te zitten. We hebben een erg goede groep."

De Tour de France begint op 1 juli met een rit met start en finish in het Spaanse Bilbao. De Franse rittenkoers eindigt op 23 juli traditiegetrouw in Parijs. Er staan acht bergetappes op het programma, waaronder een finish op de top van de Grand Colombier.

Tour-ploeg UAE Team Emirates: Mikkel Bjerg (Denemarken)

Felix Grossschartner (Oostenrijk)

Vegard Stake Laengen (Noorwegen)

Rafal Majka (Polen)

Tadej Pogacar (Slovenië)

Marc Soler (Spanje)

Matteo Trentin (Italië)

Adam Yates (Groot-Brittannië)

Movistar met Mas, Van Poppel in de Tour voor BORA

Ook Movistar maakte zijn Tour-ploeg bekend. De formatie mikt op een goed klassement met kopman Enric Mas. De Spanjaard eindigde in 2021 als zesde en een jaar daarvoor als vijfde in het eindklassement. Die vijfde plek is zijn beste prestatie in de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Danny van Poppel wordt de belangrijkste knecht voor sprinter Jordi Meeus bij BORA-hansgrohe. De Nederlander is al jaren de zogenoemde lead-outman bij de Duitse ploeg. Opvallend genoeg is topsprinter Sam Bennett gepasseerd. Hij won in 2020 twee ritten in de Tour, maar zit dit jaar thuis.