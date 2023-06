Jumbo-Visma gaat met 'supersterke ploeg' rond Vingegaard weer voor Tour-zege

Jumbo-Visma treedt zaterdag met de verwachte renners aan in de Tour de France. De Nederlandse formatie mikt met een "supersterke ploeg" op een nieuwe eindzege van Jonas Vingegaard in Parijs.

Vorig jaar won Jumbo-Visma naast de gele trui ook zes ritten én de groene trui. "We hebben vorig jaar onze stoutste dromen overtroffen", vertelt sportief directeur Merijn Zeeman. "Dit jaar dromen we ook groots."

"Onze ambitie is om de gele trui terug te brengen naar Parijs. We hebben een supersterk team onder leiding van Vingegaard en we geloven in ons plan. Het winnen van de Giro was dit seizoen al een droom die uitkwam. We gaan nu voor de dubbel."