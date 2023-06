Van der Poel grijpt naast derde NK-titel: 'Ze weten nu dat ik niet alles terughaal'

Mathieu van der Poel baalt ervan dat zijn inspanningen zondag niet tot zijn derde nationale titel op de weg hebben geleid. De topfavoriet zag Dylan van Baarle met de winst aan de haal gaan in Limburg.

Van der Poel was zeer actief, maar sprong niet mee toen Van Baarle er in de finale vandoor ging. Zijn concurrent van Jumbo-Visma profiteerde er onder meer van dat hij meer ploeggenoten tot zijn beschikking had (elf om drie).

"Zoals ik had voorspeld werd het voor mij een van de lastigste wedstrijden van het seizoen. Ik heb gestreden voor wat ik waard ben. Op een gegeven moment houdt het op natuurlijk", zei Van der Poel tegen de NOS.

"In de laatste 100 kilometer heb ik gesprongen op alles wat bewoog en geprobeerd me altijd in een winnende positie te houden. Op een gegeven moment moet je gokken en dat heb ik gedaan."

'Ga niet alles terughalen'

Van der Poel hield zijn benen stil op het moment dat Van Baarle zijn winnende demarrage plaatste. De alleskunner van Alpecin-Deceuninck kón wel in de achtervolging, maar wílde niet.

"Er zaten nog een paar jongens in de groep die niet van Jumbo-Visma waren. Ik ga niet voor iedereen alles terughalen. Dat hebben ze nu geleerd", zei Van der Poel, die desondanks met een goed gevoel richting de Tour de France gaat.

"Ik voelde me wel goed. Het gaat beter en beter met die warmte. Dat is positief, al was het verder af en toe een frustrerende wedstrijd. Ik heb alles goed gedaan."