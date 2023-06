Van Baarle en Jumbo-Visma zijn Van der Poel de baas: 'Je moet soms slim zijn'

Dylan van Baarle is dolgelukkig dat hij zich voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen op de weg mag noemen. Mede dankzij het goede werk van Jumbo-Visma werd topfavoriet Mathieu van der Poel zondag afgetroefd in Limburg.

Van Baarle had veel meer ploeggenoten dan Alpecin-Deceuninck-renner Van der Poel (elf om drie) en dat betaalde zich in de slotfase uit. Met de finale in zicht zaten ook Robert Gesink en Olav Kooij namens Jumbo-Visma in het groepje met favorieten.

Na de beslissende demarrage van Van Baarle kwam Van der Poel geïsoleerd te zitten; hij had alleen Kooij nog bij zich, die logischerwijs geen kopwerk meer verrichte.

"Tegen een renner als Mathieu moet je het soms slim spelen. Het was niet de bedoeling om met Olav mee te zitten, maar uiteindelijk werkte het perfect", zei Van Baarle na de finish tegen de NOS.

"Met Robert had hij een supergoede locomotief. Daarachter hebben de jongens elke keer meegeschoven in kleine ontsnappingen. Ikzelf kon me best wel rustig houden, wat ook de bedoeling was. Ik ben echt heel blij."

Nationaal kampioenen 2023 Nederland : Dylan van Baarle

: Dylan van Baarle België: Remco Evenepoel

Remco Evenepoel Slovenië: Tadej Pogacar

Tadej Pogacar Zwitserland : Marc Hirschi

: Marc Hirschi Ierland : Ben Healy

: Ben Healy Duitsland : Emanuel Buchmann

: Emanuel Buchmann Denemarken : Mattias Skjelmose

: Mattias Skjelmose Spanje : Oier Lazkano

: Oier Lazkano Frankrijk: Valentin Madouas

'Als Nederlands kampioen naar de Tour is een droom'

Zijn overwinning betekent voor de 31-jarige Van Baarle dat hij komende zaterdag in Bilbao in het rood-wit-blauw aan de start van de Tour de France verschijnt.

"Dat is toch wel een droom. Ik heb er geen woorden voor. Zeker na een mislukt voorjaar, waarin ik veel pech had en ziek ben geweest, is dit extra lekker", aldus de Nederlander, die al een heel goed voorgevoel had.

"Ik voelde me de afgelopen dagen heel rustig. Dat had ik vorig jaar voor Parijs-Roubaix ook (waar hij eveneens won, red.), dus ik wist dat de vorm eraan zat te komen. Maar zonder de hulp van al mijn ploeggenoten was het niet mogelijk geweest. Ook voor hen ben ik superblij."