Van Baarle troeft topfavoriet Van der Poel af in strijd om nationale titel op de weg

Dylan van Baarle heeft zich zondag in Limburg voor het eerst tot Nederlands kampioen op de weg gekroond. De renner van Jumbo-Visma troefde onder meer topfavoriet Mathieu van der Poel af, die naast zijn derde nationale titel greep.

Zoals verwacht moest Van der Poel het grotendeels alleen doen in de koers over 220 glooiende kilometers tussen Valkenburg en Sittard-Geleen. De 28-jarige Nederlander had slechts drie ploeggenoten tot zijn beschikking.

Toen Van Baarle in de finale wegsprong uit die favorietengroep, had Van der Poel niet meer de puf om daar nog achteraan te gaan. Hij versnelde later nog wel, maar toen was het al te laat. Bovendien had hij Van Baarles ploeggenoot Olav Kooij in zijn wiel, wat betekende dat hij het dus helemaal alleen moest doen. Kooij kwam als tweede over de finish, Van der Poel moest het doen met de derde plek.