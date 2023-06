Pogacar voert showtje op bij Sloveens kampioenschap, Evenepoel wint in België

Tadej Pogacar heeft zich zondag met overmacht gekroond tot Sloveens kampioen op de weg. De tweevoudig Tour-winnaar reed de hele dag in de aanval en lijkt volledig hersteld te zijn van zijn polsblessure. In België schreef Remco Evenepoel voor het eerst in zijn carrière het Belgisch kampioenschap op zijn naam.

Pogacar ging al vroeg in de aanval en reed meer dan 100 kilometer samen met Luka Mezgec op kop. Mezgec is bij Team Jayco AlUla de sprintaantrekker van Dylan Groenewegen, maar kon in de slotfase het tempo van Pogacar niet bijbenen. Hij kwam uiteindelijk 38 seconden achter Pogacar over de streep.

Daarna was het lang wachten op de nummer drie. Matej Mohoric pakte uiteindelijk op bijna vijf minuten achterstand de bronzen plak. Primoz Roglic was er niet bij.

Het was voor Pogacar de eerste nationale titel op de weg én de eerste wegkoers sinds zijn val in Luik-Bastenaken-Luik op 23 april. De Sloveen liep een polsbreuk op en moest gedwongen rust nemen. Pogacar won donderdag al het Sloveens kampioenschap tijdrijden en liet daar al zien dat er met de benen in ieder geval niets mis is. De nummer twee moest ruim vijf minuten toegeven.

Pogacar staat over een week aan de start van de Tour de France. Daar gaat hij opnieuw de strijd aan met Jonas Vingegaard, die vorig jaar de gele trui naar Parijs bracht.

Remco Evenepoel is voor het eerst Belgisch kampioen op de weg. Foto: Getty Images

Evenepoel revancheert zich na tijdritdrama

In België pakte Evenepoel zijn eerste nationale titel op de weg. Daarmee revancheerde hij zich voor zijn mislukte tijdrit van donderdag. De etappe over 230,7 kilometer leek op voorhand een prooi voor de sprinters. Wout van Aert kleurde samen met Yves Lampaert de koers door op 60 kilometer van de streep weg te rijden bij de kopgroep.

Van Aert had de smaak te pakken na zijn tijdritzege op donderdag, maar een sprint à deux zat er niet in. Na 30 kilometer werden Van Aert en Lampaert ingerekend, waarop Evenepoel direct de aanval plaatste.

De 23-jarige wereldkampioen kreeg acht renners mee, maar besloot op 8 kilometer van de streep opnieuw te versnellen. Alleen Alec Segaert kon in het wiel van Evenepoel blijven. De twintigjarige renner van Lotto Dstny weigerde over te nemen en beproefde zijn geluk in de eindsprint.

Daarin was Evenepoel een maatje te groot, waardoor hij voor het eerst in zijn loopbaan Belgisch kampioen op de weg is geworden. De renner van Soudal - Quick Step werd in 2022 al wel een keer nationaal kampioen in het tijdrijden. Dat onderdeel ging dit jaar voor hem de mist in door een val.

Eerder op de dag reed Lotte Kopecky naar de Belgische titel bij de vrouwen. De 27-jarige renster van Team SD Worx troefde in de massasprint Marthe Goossens en Kelly Druyts af. Kopecky werd afgelopen donderdag ook al voor de vijfde keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden.