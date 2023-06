Evenepoel revancheert zich na tijdritdrama met eerste Belgische titel op de weg

Remco Evenepoel is zondag voor het eerst in zijn carrière Belgisch kampioen op de weg geworden. In de eindsprint was hij een maatje te groot voor medevluchter Alec Segaert. Daarmee revancheerde Evenepoel zich voor zijn mislukte tijdrit van donderdag.

De etappe over 230,7 kilometer leek op voorhand een prooi voor de sprinters. Wout van Aert kleurde samen met Yves Lampaert de koers door op 60 kilometer van de streep weg te rijden bij de kopgroep.

Van Aert had de smaak te pakken na zijn tijdritzege op donderdag, maar een sprint à deux zat er niet in. Na 30 kilometer werden Van Aert en Lampaert ingerekend, waarop Evenepoel direct de aanval plaatste.

De 23-jarige wereldkampioen kreeg acht renners mee, maar besloot op 8 kilometer van de streep opnieuw te versnellen. Alleen Segeart kon in het wiel van Evenepoel blijven. De twintigjarige renner van Lotto Dstny weigerde over te nemen en beproefde zijn geluk in de eindsprint.