Poels zit in definitieve selectie Bahrain Victorious en rijdt tiende Tour de France

Wout Poels begint volgende week zaterdag voor de tiende keer in zijn carrière aan de Tour de France. De Nederlander is door zijn ploeg Bahrain Victorious opgenomen in de definitieve selectie.

Voor Poels betekent het een terugkeer in 'La Grande Boucle'. Vorig jaar ontbrak de 35-jarige Limburger na vier deelnames op rij in Frankrijk en reed hij de Giro d'Italia en Vuelta a España. In 2021 eindigde Poels nog als zestiende in het algemeen klassement.

Poels beleefde geen ideale voorbereiding. Hij zou aanvankelijk naar het Critérium du Dauphiné gaan, maar moest zich afmelden omdat hij ziek werd op hoogtestage. Poels reed vervolgens nog wel de Ronde van Slovenië en eindigde daar als negende in het klassement.

In Frankrijk zal Poels vooral in dienst rijden voor Mikel Landa en Pello Bilbao. De 33-jarige Landa werd in 2017 en 2020 vierde in de Tour. De eveneens 33-jarige Bilbao eindigde in 2021 nog als negende in het algemeen klassement van de Franse rittenkoers.

Verder is Phil Bauhaus de sprinter bij Bahrain Victorious, dat successen op zal willen dragen aan de overleden Gino Mäder. De Zwitser zou oorspronkelijk ook in de Tour de France starten, maar overleed vorige week op 26-jarige leeftijd na een valpartij tijdens de Ronde van Zwitserland.

De Tour de France begint op 1 juli met een rit met start en finish in het Spaanse Bilbao. Na de selectie van Wout Poels staan er tot dusver negen Nederlanders op de voorlopige startlijst.