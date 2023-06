Irene Schouten schiet na finish NK wielrennen vol in de kramp: 'Wat een dom idee'

Irene Schouten nam zaterdag verrassend deel aan het Nederlands Kampioenschap wielrennen op de weg. De drievoudig olympisch schaatskampioene finishte als 27e in Sittard-Geleen, maar dat ging niet van harte.

Schouten verscheen verrassend aan de start bij het NK, waar ze ook in 2018 en 2019 al eens aan deelnam. "Waarom ik meedoe? Omdat ik het leuk vind", zei ze voor de koers tegen de NOS. "Maar misschien denk ik over een paar uur: wat doe ik mezelf aan?"

In de koers over 153,1 kilometer kon Schouten lang bijblijven, maar in de slotfase moest ze de voorste groep laten gaan. "Ik rijd deze afstand nooit, dus het was een beetje de uitdaging hoe ver ik zou komen. Nou, dat was nog best ver, vind ik."