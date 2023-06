Viervoudig winnaar Froome niet opgenomen in Tour-selectie Israel-Premier Tech

Chris Froome gaat niet van start in de Tour de France. De viervoudig winnaar is niet opgenomen in de achtkoppige selectie van Israel-Premier Tech, meldt de Israëlische ploeg vrijdag.

De 38-jarige Froome ging vorig jaar wel van start en reed toen zijn tiende Tour. Door een positieve coronatest haalde hij Parijs niet, al maakte hij wel indruk met een derde plaats in een bergrit naar Alpe d'Huez. De laatste eindzege van Froome in de Tour was in 2017, nadat de Brit ook in 2016, 2015 en 2013 het geel naar Parijs reed.

De afgelopen jaren kon Froome, die ook twee keer de Vuelta a España (2011 en 2017) en één keer de Giro d'Italia (2018) won, zich in grote rondes al niet meer mengen in de strijd om de eindzege. Israel-Premier Tech mikt in de Tour van dit jaar bovendien op dagsucces. Michael Woods en Dylan Teuns zijn de kopmannen in de bergen.

"We weten allemaal dat het moeilijk is om een ​​etappe in de Tour te winnen", zegt Rik Verbrugghe, de Belgische manager van Israel-Premier Tech. "Maar ik geloof dat alle acht de renners in onze ploeg het in zich hebben om dagsucces te boeken."

Drie Canadezen in Tour-ploeg Israel-Premier Tech

Vorig jaar wonnen de Canadees Hugo Houle en de Australiër Simon Clarke een Tour-etappe namens Israel-Premier Tech en zij behoren ook tot de formatie voor dit jaar.

Met Houle, Woods en Guillaume Boivin telt de ploeg drie Canadezen. "We hebben een sterke ploeg en zijn klaar om agressief te koersen", vertelt Verbrugghe.

De Tour de France begint volgende week zaterdag in Bilbao. Na ruim drie weken koers wordt traditiegetrouw op de Champs-Élysées geëindigd. Vorig jaar kroonde Jonas Vingegaard zich tot eindwinnaar en ook dit jaar gaat de Deen van Jumbo-Visma voor het geel.