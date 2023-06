Groenewegen moet Jayco AlUla etappezeges bezorgen in Tour de France

Delen via E-mail

Dylan Groenewegen gaat als een van de speerpunten van Team Jayco AlUla naar de Tour de France. De Australische ploeg mikt in de grootste wielerkoers ter wereld op ritzeges van de Nederlandse topsprinter en een goed klassement van Simon Yates.

"Ik maak met zes overwinningen een goed seizoen door. Onze sprinttrein heeft zich goed ontwikkeld. We gaan vol vertrouwen richting de Tour. De benen zijn goed en de ploeg is sterk", zegt Groenewegen, die onlangs nog twee ritten won in de Ronde van Slovenië.