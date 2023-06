Mollema voor het eerst in dertien jaar niet naar Tour: 'Voelde het al aankomen'

Bauke Mollema doet voor het eerst sinds 2010 niet mee aan de Tour de France. De 36-jarige renner kreeg dinsdag te horen dat zijn ploeg Trek-Segafredo hem niet heeft geselecteerd.

"Ik voelde het al een beetje aankomen", zei Mollema donderdag in de theatershow van de podcast In Het Wiel in Koninklijk Theater Carré. "Ik had geen supergoed voorjaar en wist dat er andere renners op de voorlopige lijst stonden."

Mollema behaalde in 2013 zijn beste resultaat in de Tour met een zesde plek in het algemeen klassement. In 2017 en 2021 won hij een etappe in de grootste rittenkoers ter wereld.