Mollema niet geselecteerd voor Tour de France: 'Voelde het al een beetje aankomen'

Bauke Mollema doet dit jaar niet mee aan de Tour de France. De 36-jarige renner kreeg twee dagen geleden te horen dat hij niet is geselecteerd door Trek-Segafredo.

"Ik voelde het al een beetje aankomen", zei Mollema donderdag in de theatershow van de podcast In Het Wiel in Carré. "Ik had geen supergoed voorjaar en wist dat er andere renners op de voorlopige lijst stonden."