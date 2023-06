Evenepoel belandt in greppel, Van Aert pakt Belgische titel tijdrijden

Wout van Aert heeft donderdag in een kletsnat Herzele het Belgisch kampioenschap tijdrijden gewonnen. De renner van Jumbo-Visma profiteerde van een valpartij van titelverdediger Remco Evenepoel, die al na enkele minuten fietsen in de greppel belandde.

Evenepoel ging al na zo'n 3 kilometer onderuit en gleed via het gladde wegdek de greppel in. De Europees kampioen op de weg hervatte zijn tijdrit wel, maar nam daarna minder risico's.

Alec Segaert (Lotto Dstny) en Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) pakten zilver en brons. Het is voor Van Aert de derde Belgische titel tijdrijden. In 2019 en 2020 was hij ook al de snelste.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Kopecky was de voorgaande vier jaar ook al de beste. Ze veroverde in 2020 en 2021 de nationale titel in de wegrace. De winnares van onder meer de Ronde van Vlaanderen was ruim een minuut sneller dan de concurrentie.