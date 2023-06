Danny van Poppel met BORA-hansgrohe naar Tour, Bardet kopman bij DSM

Danny van Poppel verschijnt over ruim een week met zijn ploeg BORA-hansgrohe aan de start van de Tour de France. DSM-Firmenich mikt met Romain Bardet op een goed klassement en gaat voor ritzeges met Sam Welsford.

De 29-jarige Van Poppel rijdt de Tour samen met de Duitsers Emanuel Buchmann en Nils Politt, Oostenrijker Marco Haller, Jai Hindley uit Australië, de Luxemburger Bob Jungels en de Belg Jordi Meeus. BORA wijst later nog een achtste renner aan. De ploeg heeft alleen heeft bekendgemaakt dat het een klimmer wordt.

Van Poppel deed in 2013 en 2014 voor het eerst mee aan de belangrijkste wielerkoers van het jaar. Ook bij de afgelopen drie edities was hij van de partij.

Voor de 31-jarige Bennett is het de tweede keer op rij dat hij de Tour mist. De tweevoudig etappewinnaar maakte in de winter van 2021 de overstap naar de Duitse wielerploeg, maar kon nog niet overtuigen. Vorig jaar won hij nog twee ritten in de Vuelta, dit jaar boekte hij alleen in de ronde van San Juan een ritzege.

Hindley moet voor BORA hoge ogen gooien in het klassement. De Giro-winnaar van vorig jaar eindigde eerder deze maand als vierde in het Critérium du Dauphiné, een van de belangrijkste voorbereidingskoersen op de Tour.

Tour-selectie BORA-hansgrohe Danny van Poppel (Nederland)

Emanuel Buchmann (Duitsland)

Marco Haller (Oostenrijk)

Jai Hindley (Australië)

Bob Jungels (Luxemburg)

Jordi Meeus (België)

Nils Politt (Duitsland)

Nog onbekend

DSM mikt op klassement met Bardet en ritzeges met Welsford

DSM-Firmenich gaat met Bardet als kopman naar de Tour. De Nederlandse wielerploeg mikt op een goed klassement voor de 32-jarige Fransman die al een keer tweede (2016) en derde (2017) werd in de Franse rittenkoers.

Voor dagsuccessen in de massasprints vertrouwt de ploeg op Welsford. Nils Eekhoff is de enige Nederlandse renner in het team dat volgende week aan de start staat.

Om Bardet in het hooggebergte zo lang mogelijk bij te staan, zijn de Australiërs Matt Dinham, Chris Hamilton en de Amerikaan Kevin Vermaerke opgenomen in de Tour-selectie. "Het is een groep die al maanden goed samenwerkt en in de Ronde van Zwitserland heeft laten zien dat het wel goed zit met de vorm", zegt ploegleider Matt Winston.

Voor Bardet, die vorig jaar de Giro d'Italia als hoofddoel had maar tijdens het toernooi ziek werd, is de Tour dit jaar extra speciaal. Met een rit naar de Puy-de-Dôme wordt namelijk zijn geboortestreek aangedaan.

BORA-hansgrohe en DSM-Firmenich zijn na Groupama-FDJ, Uno-X en Lotto Dstny de vierde en vijfde wielerploeg die hun Tour-selecties bekendmaken. De Tour de France begint op 1 juli met een rit met start en finish in het Spaanse Bilbao.