Van Emden onttroont Mollema bij NK tijdrijden, Markus klopt Vollering bij vrouwen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Jos van Emden is woensdag Nederlands kampioen tijdrijden geworden. De Jumbo-Visma-renner onttroonde titelverdediger Bauke Mollema in Elspeet. Bij de vrouwen hield Riejanne Markus Demi Vollering en Annemiek van Vleuten ruim achter zich.

De 38-jarige Van Emden deed 49 minuten en 15 seconden over het 42 kilometer lange parcours van en naar Elspeet. De routinier was achttien seconden sneller dan nummer twee Daan Hoole. Sjoerd Bax maakte het podium compleet en gaf 24 tellen toe.

Mollema moest genoegen nemen met de vijfde tijd op veertig seconden van Van Emden. Halverwege had de titelverdediger nog slechts vier seconden achterstand.

Wilco Kelderman kwam niet verder dan de negende tijd en gaf ruim een minuut toe. Thymen Arensman, die eind vorige maand zesde werd in de Giro d'Italia, stelde teleur met de zestiende tijd op ruim twee minuten.

Van Emden werd voor de derde keer in zijn carrière Nederlands kampioen tijdrijden. Eerder was hij de sterkste in 2010 en 2019. Voor Van Emden betekende het bovendien zijn eerste overwinning sinds 2019. Toen won hij de Franse tijdritkoers Chrono des Nations.