Markus klopt Vollering en Van Vleuten en pakt Nederlandse titel tijdrijden

Riejanne Markus is woensdag voor het eerst Nederlands kampioene tijdrijden geworden. De Amstelveense klopte Demi Vollering en Annemiek van Vleuten in Elspeet.

De 28-jarige Markus legde de 42 kilometer lange tijdrit van en naar Elspeet af in 53 minuten en 42 seconden. Daarmee hield ze nummer twee Vollering 55 seconden achter zich. Van Vleuten, die aan haar laatste seizoen bezig is, gaf ruim een minuut toe op de winnares en werd derde.

Halverwege was Markus al zo'n veertig seconden sneller dan Vollering en Van Vleuten. Die voorsprong bouwde de renster van Jumbo-Visma in het tweede deel nog iets verder uit.

Vorig jaar veroverde Markus zilver bij het NK tijdrijden. Toen moest ze Ellen van Dijk voor zich dulden. Enkele dagen later werd Markus wel nationaal kampioene op de weg. Van Dijk deed woensdag niet mee aan de tijdrit omdat ze zwanger is.

De mannen komen later op de dag in actie bij het NK tijdrijden. De eerste renner is om 17.40 uur van start gegaan. De wegwedstrijden bij het NK staan komend weekend op het programma in Sittard-Geleen. De vrouwen komen zaterdag in actie en de mannen verschijnen zondag aan de start.