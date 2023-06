Groupama-FDJ verrast met Van den Berg in Tour, ook Eenkhoorn maakt debuut

Lars van den Berg staat voor zijn debuut in de Tour de France. De 24-jarige Nederlander is verrassend opgenomen in de selectie van zijn ploeg Groupama-FDJ. Ook Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) maakt dit jaar zijn debuut.

Het wordt voor Van den Berg zijn derde grote ronde. Hij reed in 2021 als eerstejaarsprof direct de Giro d'Italia, waarin hij destijds de vervanger van de geblesseerde Thibaut Pinot was. Ook dit jaar stond hij aan de start in Italië, maar hij reed de ronde niet uit vanwege ziekte.

Van den Berg maakte eerder deze maand nog een sterke indruk in de Route d'Occitanie. Vooral in de laatste rit liet hij zich gelden, met een tweede plek achter de Brit Simon Carr. In het algemeen klassement van de rittenkoers eindigde hij als 21e.

In de Tour zal Van den Berg kopmannen David Gaudu, Valentin Madouas en Pinot moeten bijstaan. Eerder werd al bekend dat Arnaud Démare tot zijn eigen ongenoegen niet meereist naar Frankrijk. De sprinter heeft een slechte verstandhouding met Gaudu, op wie de keuze is gevallen.

Selectie Groupama-FDJ David Gaudu (Frankrijk), Kevin Geniets (Luxemburg), Olivier Le Gac (Frankrijk), Stefan Küng (Zwitserland), Valentin Madouas (Frankrijk), Quentin Pacher (Frankrijk), Thibaut Pinot (Frankrijk) en Lars van den Berg (Nederland)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eenkhoorn mag voor ritzeges gaan

Ook voor de 26-jarige Eenkhoorn staat er een bijzondere wielerzomer voor de deur. De regerend Nederlands kampioen op de weg maakt deel uit van het achttal waarmee de Belgische wielerploeg Lotto Dstny over ruim een week aan de start verschijnt.

Eenkhoorn mag van de ploegleiding als een van de vrijbuiters voor ritzeges gaan op iets lastiger terrein. In die rol maken ook de Belgen Victor Campenaerts en Maxim Van Gils deel uit van de Tour-selectie.

De Australiër Caleb Ewan is de man voor de massasprints, waarin hij hulp krijgt van de Belgen Jasper De Buyst, Florian Vermeersch en Frederik Frison en de Italiaan Jacopo Guarnieri.

Groupama-FDJ en Lotto Dstny zijn niet de eerste ploegen die de selectie voor de Tour de France bekendmaken. Uno-X had dinsdag de primeur. De Noorse formatie neemt zes Noren en twee Denen mee. De Tour de France begint op 1 juli met een rit met start en finish in het Spaanse Bilbao.