Jumbo-Visma houdt gewild toptalent Kooij binnenboord met nieuw contract

Olav Kooij koerst tot en met 2025 voor Jumbo-Visma. Het 21-jarige toptalent heeft zijn aflopende contract woensdag met twee seizoenen verlengd.

Kooij stond in de belangstelling van een flink aantal ploegen. Hoewel hij bij Jumbo-Visma nog minimaal een jaar moet wachten op zijn Tour de France-debuut en hij zich überhaupt nog niet kon laten zien in een grote ronde, heeft hij toch bijgetekend.

Met twintig overwinningen in de afgelopen 2,5 jaar maakte Kooij als een van de grootste sprinttalenten ter wereld flinke indruk. Twee van die ritzeges boekte hij in World Tour-koersen: in de Ronde van Polen van 2022 en Parijs-Nice van dit jaar.

Kooij zegt zich thuis te voelen bij Jumbo-Visma. "Ik wil sprints blijven winnen, maar afgelopen voorjaar heb ik ook laten zien dat ik in bepaalde voorjaarsklassiekers kan meedoen. Op die twee vlakken wil ik me verder ontwikkelen."

Zeeman: 'Olav debuteert volgend jaar in grote ronde'

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is blij dat Kooij na "intensieve gesprekken" heeft besloten de ploeg trouw te blijven. De sprinter is beloofd dat hij zich mag gaan bewijzen in de Tour, Giro d'Italia of Vuelta a España.

"Met Olav hebben we grote doelen en dat betekent dat hij volgend jaar zijn debuut zal maken in een grote ronde", zegt Zeeman. "Naast het sprinten op topniveau heeft hij ook in de klassiekers mogelijkheden. Hij past perfect in onze klassiekerstrategie."

Kooij is niet de eerste Jumbo-Visma-renner die heeft bijgetekend. Recent verbonden onder meer Tour-winnaar Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Christophe Laporte zich langer aan de Nederlandse succesploeg.

