Uno-X maakt als eerste ploeg selectie voor Tour de France bekend

Uno-X heeft dinsdag als eerste ploeg de selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De Noorse formatie bestaat uit zes Noorse en twee Deense renners.

Alexander Kristoff is veruit de bekendste naam in het achtkoppige keurkorps. De 35-jarige Noor begint aan zijn tiende Tour en won vier keer een etappe. Hij schreef ook Milaan-San Remo (2014), Gent-Wevelgem (2019) en de Ronde van Vlaanderen (2015) op zijn naam en in 2012 veroverde hij olympisch brons in de wegwedstrijd.

Kristoff is van origine een sprinter, maar dat is deze Tour niet zijn enige rol. "Hij is kopman en wegkapitein ineen", zei algemeen directeur Jens Haugland van Uno-X dinsdag bij de presentatie van de Tour-ploeg. De Noren Rasmus Tiller en Tobias Halland Johannessen werden ook genoemd als speerpunten.

Uno-X is al jaren actief in het wielrennen, maar mag nu voor het eerst meedoen aan de Tour, die op zaterdag 1 juli van start gaat met een heuvelrit met start en finish in het Spaanse Bilbao. De laatste etappe is op zondag 23 juli.

Roglic niet van start in Tour

De komende dagen moeten de ploegen de namen van hun Tour-renners bekendmaken. Primoz Roglic, vorige maand de winnaar van de Giro d'Italia, maakte maandag nog maar eens duidelijk dat hij de Ronde van Frankrijk dit jaar niet rijdt. De Sloveen van Jumbo-Visma gaat waarschijnlijk wel van start in de Vuelta a España.

Jumbo-Visma beschikt tijdens de Tour ook niet over Steven Kruijswijk, die in 2019 als derde eindigde in de strijd om de gele trui. De Brabander brak bij een valpartij in het Critérium du Dauphiné zijn sleutelbeen en bekken en wordt waarschijnlijk vervangen door Wilco Kelderman.

Jonas Vingegaard, die de Tour net als vorig jaar wil winnen, is de kopman van Jumbo-Visma.