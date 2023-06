Topfavoriet Van der Poel begint met klein team aan NK wielrennen op de weg

Delen via E-mail

Topfavoriet Mathieu van der Poel begint zondag met drie ploeggenoten aan het NK wielrennen op de weg in Limburg. Daarmee is de ploeg van de tweevoudig Nederlands kampioen aanzienlijk kleiner dan bijvoorbeeld Jumbo-Visma.

Oscar Riesebeek, Ramon Sinkeldam en zijn broer David van der Poel moeten de 28-jarige Van der Poel ondersteunen in zijn jacht op de nationale titel. Dat blijkt uit de deelnemerslijsten voor het NK die de KNWU dinsdag heeft gepubliceerd.

"Het is een moeilijke wedstrijd om te winnen met ploegen die met twintig renners rijden, maar ik ga proberen te winnen", zei de renner van Alpecin-Deceuninck eerder. Het team van concurrent Jumbo-Visma is met twaalf renners een stuk groter.

Titelverdediger Pascal Eekhoorn is wel van de partij in de race over 218 kilometer van Valkenburg naar Sittard-Geleen. Dylan van Baarle en Wilco Kelderman zijn de grote namen bij Jumbo-Visma.