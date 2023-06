Gasparrini maakt in Ronde van Zwitserland einde aan knappe zegereeks SD Worx

Eleonora Gasparrini heeft maandag na een bloedstollende finale de derde etappe van de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De Italiaanse renster van UAE Team ADQ maakt daarmee een einde aan de zegereeks van Team SD Worx, dat de voorgaande twintig wedstrijden waaraan het meedeed won.

De derde etappe voerde het peloton over ruim 120 kilometer van St. Gallen naar Ebnat-Kappel. Op het heuvelachtige parcours beproefden zes vluchters, onder wie de Nederlandse rensters Pauliena Rooijakkers en Eva van Agt, hun geluk.

Op de laatste klim (6 kilometer à 4,3 procent) demarreerde Urska Zigart uit de kopgroep. Op de top telde de voorsprong van de Sloveense ruim twintig seconden, maar dat bleek niet genoeg voor haar eerste World Tour-zege.

In de laatste 4 kilometer zette het peloton een enorme versnelling in, waar Zigart geen antwoord op had. De verloofde van tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar werd op 50 meter van de finish bijgehaald.

Gasparrini drukte haar wiel in de eindsprint net voor de Cubaanse Arlenis Sierra en de Tsjechische Tereza Neumanová over de streep. Demi Vollering was op de zesde plaats de beste Nederlandse.

Einde aan zegereeks SD Worx

SD Worx won de voorgaande twintig wedstrijden waar de ploeg aan de start stond. De 26-jarige Vollering begon deze reeks op 12 mei in Baskenland toen ze de eerste etappe van de driedaagse Itzulia Women op haar naam schreef.

Zaterdag zorgde de Hongaarse Blanka Vas in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland voor de negentiende zege op rij. Zondag was de Zwitserse Marlen Reusser namens SD Worx de snelste in de tijdrit, waarmee ze ook de leiding nam in het algemeen klassement.

In het klassement vonden maandag geen grote verschuivingen plaats. Reusser heeft nog altijd negen seconden voorsprong op haar teamgenoot Vollering. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) moet nog eens negen seconden toegeven op de Nederlandse.