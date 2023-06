Jakobsen ergert zich aan gevaarlijk parcours in België: 'Vragen om problemen'

Fabio Jakobsen heeft geen goed woord over voor de laatste kilometer van de slotrit in de Ronde van België. De Nederlander won zondag weliswaar de massasprint, maar volgens hem leidde het parcours tot flink wat problemen.

"Wielrennen is ons beroep, maar vandaag gingen we weer op een bocht af waar ik het niet helemaal mee eens was", zei Jakobsen na afloop van de etappe tegen Sporza. "Een bocht op 300 meter van de finish is gewoon vragen om problemen."

"Ik geloof dat Jasper Philipsen bijna viel en heel wat anderen in de problemen kwamen. Ik vind dat dat niet meer zou mogen in de laatste halve kilometer. Maar goed, dat is iets voor het nieuwe veiligheidsorgaan."

De 26-jarige Jakobsen was in 2020 zelf slachtoffer van een zware val in de Ronde van Polen die werd veroorzaakt door Dylan Groenewegen. De Gelderlander moest enkele dagen voor zijn leven vechten.

Jakobsen brengt eerbetoon aan Mäder

Donderdag werd de Ronde van Zwitserland opgeschrikt door het overlijden van Gino Mäder. De Zwitser overleed op 26-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware valpartij tijdens een afdaling in de vijfde etappe. Hij belandde in een ravijn en werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed een dag later in het ziekenhuis.

Als eerbetoon aan Mäder stak Jakobsen een vinger in de lucht toen hij de slotrit in de Ronde van België won. "Dit is het enige wat ik voor hem kan doen", vertelde de sprinter van Soudal Quick-Step.

"Deze was uiteraard voor Gino Mäder, die we allemaal zullen missen. De afgelopen twee dagen waren voor niemand gemakkelijk. Zeker niet voor zijn familie en vrienden."