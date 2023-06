Ayuso klopt Evenepoel in slottijdrit Ronde van Zwitserland, Skjelmose eindwinnaar

Juan Ayuso heeft zondag de afsluitende tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Het Spaanse toptalent hield Remco Evenepoel achter zich. De eindzege in Zwitserland ging naar de Deen Mattias Skjelmose.

De twintigjarige Ayuso legde de 25,7 kilometer lange tijdrit van St. Gallen naar Abtwil af in 32 minuten en 25 seconden. Daarmee bleef de renner van UAE Team Emirates Evenepoel acht seconden voor.

Ayuso won eerder deze week ook de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland, maar hij kwam negen seconden tekort voor de eindzege. Die ging naar Skjelmose, die knap stand hield in de afsluitende tijdrit en op negen seconden derde werd.

Voor Ayuso betekende de ritzege zijn vierde overwinning in zijn carrière. De Spanjaard brak vorig jaar door met de derde plaats in de Vuelta a España. Skjelmose won eerder deze week de derde etappe in Zwitserland en pakte voor het eerst in zijn loopbaan de eindzege in een WorldTour-koers.

Remco Evenepoel werd derde in het eindklassement. Foto: Getty Images

Kelderman eindigt als vierde in klassement

Achter Skjelmose en Ayuso eindigde Evenepoel als derde in het klassement. De Belg moest 45 seconden toegeven op de Deen. Wilco Kelderman eindigde op ruim twee minuten als vierde in het klassement, na een twaalfde plaats in de tijdrit.

De Ronde van Zwitserland werd donderdag opgeschrikt door het overlijden van Gino Mäder. De Zwitser overleed op 26-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware valpartij in de vijfde etappe.

Mäder belandde in een ravijn nadat hij in de afdaling van de weg was geraakt. De renner van Bahrain Victorious werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij een dag later.