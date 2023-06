Van der Poel grijpt eindzege in Ronde van België, Jakobsen wint slotrit

Mathieu van der Poel heeft zondag de Ronde van België op zijn naam geschreven. De Nederlander zag zijn leidende positie in het klassement in de slotrit niet meer in gevaar komen. De slotrit werd gewonnen door Fabio Jakobsen.

Van der Poel begon de vijfde en laatste etappe over 194,8 kilometer van en naar Brussel met een voorsprong van veertig seconden op de Noor Søren Waerenskjold. Die hield de kopman van Alpecin-Deceuninck probleemloos vast.

In de slotrit was Jakobsen de sterkste in de massasprint. De Nederlander hield de Belgen Jasper Philipsen en Thibau Nys achter zich. Cees Bol eindigde als vierde plaats en Van der Poel kwam als tiende over de finish.

Jakobsen boekte zijn tweede ritzege in de Ronde van België. Eerder deze week schreef hij ook de tweede etappe op zijn naam. De 26-jarige renner van Soudal Quick-Step behaalde dit seizoen in totaal vijf overwinningen.

Van der Poel is klaar voor Tour de France

De 28-jarige Van der Poel legde de basis voor zijn eindoverwinning zaterdag in de vierde etappe. Die won hij na een indrukwekkende solo van bijna 40 kilometer.

Voor Van der Poel is de eindzege in België zijn vierde overwinning van het seizoen. Eerder schreef de alleskunner Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en dus de voorlaatste rit in de Ronde van België op zijn naam.