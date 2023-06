Mohoric eert overleden ploeggenoot Mäder met emotionele zege in Slovenië

Matej Mohoric heeft zondag op prachtige wijze een eerbetoon gebracht aan zijn vrijdag overleden ploeggenoot Gino Mäder. De renner van Bahrain Victorious won de slotrit in de Ronde van Slovenië.

Mohoric zei voor de start van de rit in zijn thuisland dat hij "alles ging geven met mijn vriend in mijn gedachten". "Ik zal proberen om voor Gino te winnen", voegde de gelouterde renner van Bahrain Victorious daaraan toe.

In de etappe naar Novo mesto voegde Mohoric daad bij het woord. Op de laatste klim reed hij weg met klassementsleider Filippo Zana, waarna hij een gaatje sloeg in de daaropvolgende afdaling. Zana keerde op de vlakke weg naar de finish terug.

In de sprint maakte Mohoric vervolgens het verschil. Met zijn vingers naar de hemel gericht passeerde de 28-jarige renner de finish. Achter hem stelde Zana de eindzege in de vijfdaagse rittenkoers veilig. In het eindklassement eindigde Mohoric als tweede.

Mäder overleed vrijdag aan de gevolgen van een zware valpartij in de Ronde van Zwitserland. De Zwitser belandde donderdag in een ravijn nadat hij in de afdaling van de weg was geraakt. De renner werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij een dag later.