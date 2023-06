Multitalent Pieterse maakt opnieuw indruk met zege op de mountainbike

Puck Pieterse heeft zondag voor de tweede keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd op de mountainbike gewonnen. De 21-jarige Amersfoortse was van begin tot eind oppermachtig in het Oostenrijkse Leogang.

Pieterse passeerde 38 seconden eerder de meet dan Mona Mitterwallner. De Oostenrijkse hield op haar beurt landgenote Laura Stigger achter zich.

Pieterse kwam al vroeg aan de leiding. In de eerste ronde kwam Alessandra Keller uit Zwitserland nog even langszij, maar vervolgens nam Pieterse weer over en bouwde haar voorsprong uit.

Aanvankelijk was landgenote Anne Terpstra nog haar belangrijkste uitdager, maar de 32-jarige Nederlandse moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste plek.

Het warme weer viel Pieterse zwaar. "Halverwege was ik al helemaal op", reageerde de renster van Alpecin-Deceuninck. "Maar ik moest door. Op een paar klimmetjes probeerde ik echt gas te geven en tussendoor wilde ik waar mogelijk wat rust pakken. Gelukkig was het genoeg. In het begin had ik een klein gat, maar dat bleef maar groeien. Mijn vorm is goed."

Pieterse heeft nu al rijke erelijst

Afgelopen maand boekte Pieterse in het Tsjechische Nové Mesto haar eerste wereldbekerzege. De Amersfoortse boekte in haar carrière ook al fraaie zeges in het veldrijden. Begin dit jaar pakte ze WK-zilver achter Fem van Empel.