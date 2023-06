Fietsendiefstal plaagt peloton: noodgedwongen opgaves in België en Slovenië

De renners van Baloise Trek Lions hebben zich zondag moeten afmelden voor de slotrit in de Ronde van België. De Belgische equipe is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van materiaaldiefstal. In de Ronde van Slovenië overkwam Euskaltel-Euskadi hetzelfde.

Baloise Trek Lions meldt via Instagram dat fietsen en wielen zijn ontvreemd. "Jammer genoeg is het voor ons dus niet mogelijk om vandaag te starten in de laatste rit. Wij wachten het politieonderzoek af."

Baloise Trek Lions was met vier Nederlanders actief in de rittenkoers: David Haverdings, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en viervoudig Nederlands kampioen veldrijden Lars van der Haar (foto, tijdens een veldrit). Nieuwenhuis was op plek 31 de hoogst genoteerde Baloise Trek Lions-coureur in het klassement.

Mathieu van der Poel begint zondag als klassementsaanvoerder aan de afsluitende etappe met start en finish in Brussel. De winnaar van de recente editie van Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix verstevigde zaterdag zijn leidende positie in het algemeen klassement met een indrukwekkende solo.

Van der Poel werkt in de Ronde van België toe naar de Tour de France, die over dertien dagen begint in het Baskenland.

Ook Euskaltel-Euskadi slachtoffer van diefstal

In de Ronde van Slovenië moet Euskaltel-Euskadi de strijd staken omdat het busje met daarin alle fietsen is gestolen. De Baskische formatie beschikte niet over een kanshebber voor de eindzege.